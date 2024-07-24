ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На велотрассе в Крылатском началась реконструкция малого кольца

15:03
  • среда
  • 24 июля 2024

Трассу обновляют по технологии ресайклинга

Современная и безопасная! На велотрассе в Крылатском после изыскательских работ началась реконструкция малого кольца.

Трассу обновляют по технологии ресайклинга. Ничего не вывозят и не утилизируют. Существующее покрытие полностью измельчают. И добавляют к нему современные материалы.

Всё смешивают тут же - в специальной машине. Прочность полученного состава намного выше, чем у старых аналогов. Затем на подготовленную дорогу выложат два слоя асфальтобетона. Чтобы тренировки были безопасными и комфортными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
Ремонт велотрассы в Крылатском
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.