На велотрассе в Крылатском началась реконструкция малого кольца

Трассу обновляют по технологии ресайклинга
Современная и безопасная! На велотрассе в Крылатском после изыскательских работ началась реконструкция малого кольца.
Трассу обновляют по технологии ресайклинга. Ничего не вывозят и не утилизируют. Существующее покрытие полностью измельчают. И добавляют к нему современные материалы.
Всё смешивают тут же - в специальной машине. Прочность полученного состава намного выше, чем у старых аналогов. Затем на подготовленную дорогу выложат два слоя асфальтобетона. Чтобы тренировки были безопасными и комфортными.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram