Экспозиция "Город будущего" покажет, какой станет Москва в 2030 году 

Ее покажут на форуме-фестивале "Москва 2030"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит мультимедийную экспозицию "Город будущего".

Выставка займет большую часть подземного пространства концертного зала парка "Зарядье". Благодаря современным технологиям гости смогут погрузиться в мир будущего. Они увидят, какой станет Москва в 2030 году, и узнают, какие знаковые объекты появятся в городе. Кроме того, экспозиция расскажет о проектах, которые планируется реализовать в столице в течение ближайших лет, и представит примеры уже построенных спортивных, образовательных и медицинских кластеров, современного жилья, дорог, благоустроенных парков и набережных. Это даст возможность гостям лучше узнать город, не покидая пределов выставки.

Мультимедийная экспозиция поможет познакомиться с современными технологиями строительства. Посетители узнают о философии московского градостроения и о том, как формируется город будущего.

На выставке представят программу комплексного развития территорий, направленную на обновление бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков. Гостям расскажут о балансе жилой и нежилой недвижимости, а также о создании комфортной городской среды. Изучив основные принципы развития мегаполиса, они смогут самостоятельно попробовать создать город будущего с помощью нейросети.

"Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города.

С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Подробности можно узнать на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru.

Ранее сообщалось, что городская программа комплексного развития территорий отметила четырехлетие. Программа, которая начиналась с реорганизации части бывшей промзоны Октябрьске поле, за эти годы выросла до 236 проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что в развитии научно-технического потенциала мегаполиса важную роль играют технопарки. В ближайшее время в столице появится около 20 промышленных объектов и будет создано свыше 17 тысяч рабочих мест. Для резидентов доступны льготы особой экономической зоны.

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