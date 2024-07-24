В Москве горожан с инвалидностью обучают кататься на вейкбордах

Тренировки проходят в районе Строгино

Управлять волной могут все! В Строгине горожан с инвалидностью обучают кататься на вейкбордах. Те, кто может передвигаться только при помощи протезов, смело встают на доску. И устремляются навстречу стихии. А помогают им в этом профессиональные тренеры - на мастер-классах. Как проходят занятия? И какие впечатления у участников?

С инвалидного кресла сразу на спортивную доску. Эти люди бросили вызов самому себе. Освоив протезы, ограничивать свою активность они не собираются, и стараются не пропустить ни одного занятия по вейкборду.

Константин встает на вейкборд впервые. Признается, немного страшно, хотя зимой катается на сноуборде. По такой же социальной городской программе. Но тут совсем другая техника, которой обучают опытные инструкторы. Они управляют подвижной кареткой, которая тянет райдера на тросе и параллельно корректируют его движения.

"Реверсивная лебедка управляется с пульта. По поводу связи у нас есть шлем с рацией. То есть райдер слышит нас в прямом эфире. Я могу ему подсказывать прямо в процессе езды. Касаемо особенности обучения. Если у человека нет руки, мы ему подсказываем, как выезжать с одной рукой в таком случае", - пояснил инструктор Даниил Сергеев.

"Спортивный вектор" - так называется эта реабилитационная программа, организованная Департаментом труда и социальной защиты совместно с научно-производственной фирмой, выпускающей протезы, работает уже второй год.

Обучаться вейкбордингу могут москвичи, использующие протезы в возрасте от 18 до 55 лет. Мастер-классы по катанию проходят в июле. Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры в группах до 10 человек. Тренировки в "Строгино вейк-парке" – технически оснащённом спортивным объекте как раз для такого вида спорта. Всем участникам выдают необходимое оборудование, инвентарь и экипировку.

"Мы давно уже поддерживаем ребят, у которых ограничены возможности. Если вы обратите внимание, у нас пандусы изначально в проектировке были для людей с ограниченными возможностями, они приходят кататься, у нас все для этого есть", - сообщил организатор Илья Винокуров.

Позаниматься экстремальным видом спорта для многих было неисполнимой мечтой. Многие не верили, что смогут удержаться на доске хоть секунду. Но все оказалось иначе. По словам инструкторов, не каждый может быстро освоить технику, а у райдеров с ограниченными возможностями это получилось! Вероятно, потому, что каждый верит, что все ограничения придуманы им самим и через них надо просто "перешагнуть".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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