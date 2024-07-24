Очевидцы рассказали о взрыве автомобиля в Москве

Ведется следствие

Следственный комитет выясняет обстоятельства преступления, совершённого сегодня на севере столицы. Рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. Пострадали два человека. В правоохранительных органах уже сообщили, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка.

Машина сильно повреждена, сейчас она всё ещё оцеплена. На месте продолжают работать оперативные службы: пожарные, полиция, кинологи. Под водительским сиденьем внедорожника, припаркованного у многоэтажки, было заложено взрывное устройство, предварительно, мощностью около полкилограмма в тротиловом эквиваленте. Оно сработало в 6:30утра.

На кадрах видно, как примерно в половине третьего ночи под к внедорожнику подходит мужчина и устанавливает взрывное устройство со стороны водительского сидения. Детонация произошла, когда владелец автомобиля, по некоторым данным, военнослужащий, сел в него вместе с супругой.

Несмотря на то, что взрыв был очень мощным, оба пострадавших смогли выбраться из машины. Водитель даже сам себе начал перевязывать ноги рубашкой. К этому моменту на помощь подоспели соседи - они вызвали скорую и полицию.

"Пострадавшие нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хозяин машины получил повреждение конечностей, у его жены - осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице. На месте продолжают работать оперативные службы.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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