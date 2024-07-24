МИД: НАТО воспринимает национальные интересы России как угрозу альянсу

Москва агрессивных планов в отношении НАТО не вынашивает

Национальные интересы России в НАТО рассматривают как угрозу безопасности Североатлантического альянса. Притом, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении стран Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, НАТО рассматривает российский оборонный потенциал, озабоченности Москвы в сфере безопасности уже в качестве агрессии. В результате пятьсот тысяч натовских военных, по решениям, принятым на саммите альянса в 2023 году, находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Захарова подчеркнула, что войска приведены в такое состояние не в связи с каким-то недавним событием, теперь это часть стандартной натовской доктрины.

Москва относится к этим военным приготовлениям со всей серьезностью, отметила дипломат. По словам Захаровой, НАТО устроит только тотальное подчинение России натовским планам – иное они рассматривают как угрозу, передает РИА Новости.

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