Путин поручил давать ипотеку семьям с детьми на особых условиях

Срок выполнения - до 15 августа

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так, в частности, глава государства поручил установить по семейной ипотеке особые условия на покупку жилья и строительство ИЖС. Кредит смогут получить семьи в городах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах, в которых растут двое и более детей в возрасте до 18 лет.

"По процентной ставке в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в сообщении.

Такой же кредит им должны выдавать и на строительство индивидуальных жилых домов вне зависимости от того, в каком российском субъекте оно будет проводиться.

Поручение должно быть выполнено к 15 августа 2024 года, говорится в сообщении Кремля.

Среди прочих поручений - право на инвестиционный налоговый вычет лицам, входящим в одну группу компаний, бесплатное предоставление земельных участков за ликвидацию на них накопленного вреда природе и другие. Полный список опубликован 24 июля на официальном сайте Кремля.

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