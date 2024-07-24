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Потери ВСУ за сутки превысили 2 тысячи человек

14:55
  • среда
  • 24 июля 2024

Киев занижает потери в официальной статистике

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки оказались более двух тысяч человек. Такие данные содержатся в ежедневной сводке российского Министерства обороны, опубликованной в среду, 24 июля.

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Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в сфере ответственности подразделений группировки войск "Север" потери противника составили до 140 военнослужащих, "Запад" — до 550 военнослужащих.

Подразделения "Южной" группировки войск вывели из строя до 700 бойцов ВСУ, подразделения группировки войск "Центр" — свыше 395 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск "Восток" — до 120, подразделения группировки войск "Днепр" — до сотни бойцов ВСУ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что положение украинских войск на купянском направлении остается крайне тяжелым. В надежде остановить российских штурмовиков командиры бросают последние резервы в район Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки.

При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.

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