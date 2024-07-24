Выборы в Германии пройдут в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 24 июля, повторил, что планирует переизбраться на пост главы федерального правительства в 2025 году.

Как подчеркнул политик, "будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером". Это решение осталось неизменным, невзирая на низкие рейтинги Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца и правящей коалиции, отмечает РИА Новости.

Ранее европейское издание Politico писало, что "шпионская удача Москвы разделила западных союзников, дискредитировала Шольца и помешала планам Киева заполучить оружие". Речь идет о сливе разговора офицеров бундесвера, обсуждавших планы удара по Крымскому мосту с применением германского оружия.

Пока власти Германии занимаются проблемами Украины, на собственное население времени и средств не хватает — это вылилось в массовые протесты и демонстрации фермеров. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин отмечал, что, хотя перед Бранденбургскими воротами собираются многотысячные демонстрации, "Шольц же в данной ситуации просто самоустранился".

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