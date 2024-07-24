ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена личность подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

14:29
  • среда
  • 24 июля 2024

Найден его автомобиль

Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом в среду, 24 июля, рассказали в Следственном комитете России.

Внедорожник взорвался на парковке на севере Москвы
МВД установило причину взрыва на севере Москвы

В ведомстве рассказали, что также установлен и уже осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту взрыва.

На месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления Следственного комитета, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Когда стало известно, что взорвалась машина кадрового российского военного, участвовавшего в спецоперации, киевский режим поспешил откреститься от этого происшествия. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет к случившемуся никакого отношения, а автомобиль взорвался, потому что "там неисправное газовое оборудование стояло".

Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о взрыве автомобиля в Москве, подчеркнул, что говорить о причинах ЧП в настоящий момент преждевременно. Он призвал дать следователям время поработать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.