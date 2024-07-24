Установлена личность подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

Найден его автомобиль

Следователи установили личность подозреваемого по уголовному делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом в среду, 24 июля, рассказали в Следственном комитете России.

В ведомстве рассказали, что также установлен и уже осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту взрыва.

На месте происшествия работает группа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного управления Следственного комитета, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Когда стало известно, что взорвалась машина кадрового российского военного, участвовавшего в спецоперации, киевский режим поспешил откреститься от этого происшествия. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не имеет к случившемуся никакого отношения, а автомобиль взорвался, потому что "там неисправное газовое оборудование стояло".

Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о взрыве автомобиля в Москве, подчеркнул, что говорить о причинах ЧП в настоящий момент преждевременно. Он призвал дать следователям время поработать.

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