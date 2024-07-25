Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Девам стоит завершить дела, которыми они занимались в июле

Овны

Сегодня вы можете встретить человека, который вам понравится с первого взгляда. Если сумасшедшая любовь не входит в планы, держите себя в руках.

Тельцы

Обратите внимание на родственников - они нуждаются в вашей поддержке. Возможно, вы этого не замечаете, но в этот день ваше сердце будет особенно отзывчивым.

Близнецы

Вы нашли или вот-вот найдете человека либо какое-то дело, от которого будете не в силах оторваться. Подумайте, что именно вызывает у вас такую реакцию?

Раки

Все, что сегодня будет происходить с деньгами, имеет какую-то предысторию или интересный смысл. Постарайтесь не покупать вещи, у которых уже был владелец.

Львы

Солнце в вашем знаке неплохо себя чувствует, окруженное энергиями Марса и Лилит. Вы можете позволить себе то, на что раньше не решались, почему бы и нет?!

Девы

Меркурий – главный космический босс всех представителей этого знака, готовится покинуть его. Постарайтесь завершить дела, которыми занимались в июле, иначе они зависнут.

Весы

Лилит в вашем знаке развила кипучую деятельность. Как бунтующий подросток, вы почувствуете, с кем или с чем не согласны, какие связи пора оборвать и что поменять.

Скорпионы

Будьте готовы защищаться на работе или учебе, так как ваши достижения могут стать объектами критики. Но если она конструктивная, то пойдет вам на пользу.

Стрельцы

Друзья, единомышленники, подписчики сегодня сыграют важную роль. В общих чатах и в социальных сетях возможны неожиданные открытия – это к лучшему.

Козероги

Если есть возможность вернуть долг либо сказать "спасибо", которое постеснялись или забыли сказать, сделайте это. Вот увидите, какое облегчение вы испытаете.

Водолеи

В новую любовь как в омут с головой – вы сейчас на это способны. Если захочется съездить в какую-то страну – это не случайно, поездка изменит вашу жизнь.

Рыбы

Финансы потребуют от вас времени и сил. Вам придется заполнять документы или обсуждать с партнером совместный бюджет – не очень весело, зато полезно.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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