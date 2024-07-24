Рестораторы направили выручку с гастровыходных "Лета в Москве" на нужды СВО

10% от оборота

Выручку рестораторов фестиваля "Лето в Москве" за минувшие выходные (20-21 июля) передали в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы".

"Выручка заведений общепита здесь в предыдущие выходные выросла в среднем на 20%, а 20–21 июля показала рост в среднем на 30%", - рассказали агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Благодаря фестивалю были увеличены летние веранды, что привлекло больше гостей. Уже вторые выходные подряд центр Москвы становится пешеходным. Развлечения и угощения горожанам предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов.

"Вместе с тем мы понимаем, что есть люди, у которых сейчас нет возможности наслаждаться летом, поэтому 10% процентов от оборота за выходные мы отправили через фонд на поддержку солдат в зоне спецоперации", – рассказал генеральный директор Mollusca Group Виталий Передерко.

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