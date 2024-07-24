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Пятый за сутки взрыв прогремел в Харькове

14:44
  • среда
  • 24 июля 2024

Прилетело по промзоне

Очередной, пятый по счету за сутки взрыв прогремел в Харькове. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар ВС России пришелся по промзоне – в какой именно объект, не уточняется.

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Как написал мэр Харькова в Telegram, данные о разрушениях и пострадавших уточняются, Информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он не исключил, что могут быть повторные прилеты.

Ранее стало известно об ударе ВС России по Одесской области. Подполье сообщило, что взрыв прогремел в порту, где шла погрузка в вагоны натовских боеприпасов. Также поражена нефтебаза в Измаиле и судоремонтный завод.

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