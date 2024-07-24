Ликвидировано по меньшей мере полсотни боевиков

Удар ВС России, нанесенный в полдень по Лозовой в Харьковской области, пришелся по кузнечно-механическому заводу. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на территории предприятия расположился батальон ВСУ с гусеничной и колесной техникой. Здесь же был обустроен склад.

По данным подполья, после взрыва район был оцеплен. К месту происшествия направилось множество машин скорой помощи. Как сообщили подпольщикам местные медики, погибли не менее пятидесяти боевиков ВСУ.

Со станции "Лозовая" сразу после удара в срочном порядке пытались эвакуировать два состава. Эшелоны пытались отправить в сторону Славянска и Красноармейска, к востоку и юго-востоку от Лозовой, передает РИА Новости.

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