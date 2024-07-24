Жителя Ростова-на-Дону задержали за передачу сведений о ВС России Украине

Заведено дело о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в передаче Украине сведений о Вооруженных силах России.

Мужчина работал на одном из предприятий города. В апреле 2024 года он передал украинской стороне информацию, которая могла быть использована против российской армии и повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области. У задержанного изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с противником.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе двух россиян, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию украинских спецслужб.

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