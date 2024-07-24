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Госдума разрешила приставам применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие

15:27
  • среда
  • 24 июля 2024

Принят новый законопроект

Теперь сотрудник органов принудительного исполнения будет обязан проходить спецподготовку, а также проверку не реже раза в год на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

При этом в течение суток судебный пристав обязан предупредить прокурора, если его действия повлекли физический вред или даже смерть, а также родственника или близкого человека пострадавшего гражданина.

Подразумевается, что теперь судебный пристав может пользоваться в работе техническими, аудио-, видео- и фотосредствами, причем их перечень устанавливает главный судебный пристав России.

Интересно, что сотрудник не несет ответственности за причиненный вред, если действовал в рамках закона. Но если он превысил свои полномочия, то понесет наказание по закону. Разумеется, применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц, передает РИА Новости.

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