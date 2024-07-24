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Кулеба: Киев не видит готовности Москвы к переговорам

15:52
  • среда
  • 24 июля 2024

Украинский министр обсуждал эту тему в Китае

Украина не видит готовности к переговорам со стороны России. Такое заявление сделал в среду, 24 июля, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

Как заявил политик в ходе официального визита в Пекин, он "донес последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно".

При этом Кулеба отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что посыл украинского министра идет в унисон с позицией России, однако призвал дождаться дальнейших разъяснений по теме возможного возобновления переговоров Москвы и Киева.

Тема переговоров вызывает еще один вопрос: кто будет представлять Украину, если президентские полномочия Владимира Зеленского закончились, а нового главу государства украинцы выбрать не могут из-за военного положения. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что "если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".

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