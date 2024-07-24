ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели эвакуировали около сотни детей из лагеря в Бурятии

15:28
  • среда
  • 24 июля 2024

Причина - паводок

Спасатели эвакуировали около ста человек из детского лагеря в Джидинском районе Бурятии. Детей из-за паводка пришлось отправить в пункты временного размещения.

Жителей Дюрсо предупредили об эвакуации из-за страшного пожара
В Казани объявили эвакуацию на предприятиях

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, были вывезены семьдесят восемь детей, отдыхавших в лагере, и 10 человек персонала. Они пробудут в ПВР до стабилизации обстановки.

Решение вывезти детей из лагеря "Черемушки" было принято вечером в среду – уровень воды в реке Джида резко поднялся из-за обильных осадков. Все дети в удовлетворительном состоянии, находятся в здании школы села Петропавловка. Ребятам обеспечили питание, медицинский осмотр и комфортные условия, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эвакуация детей из затопленного лагеря
Эвакуация детей из затопленного лагеря
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.