Спасатели эвакуировали около сотни детей из лагеря в Бурятии

Причина - паводок

Спасатели эвакуировали около ста человек из детского лагеря в Джидинском районе Бурятии. Детей из-за паводка пришлось отправить в пункты временного размещения.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, были вывезены семьдесят восемь детей, отдыхавших в лагере, и 10 человек персонала. Они пробудут в ПВР до стабилизации обстановки.

Решение вывезти детей из лагеря "Черемушки" было принято вечером в среду – уровень воды в реке Джида резко поднялся из-за обильных осадков. Все дети в удовлетворительном состоянии, находятся в здании школы села Петропавловка. Ребятам обеспечили питание, медицинский осмотр и комфортные условия, передает РИА Новости.

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