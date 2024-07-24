Красовавшаяся в СИЗО новым платьем Блиновская назвала имя того, из-за кого оказалась за решеткой

"Королеве марафонов" продлили арест

Сегодня, 24 июля, состоялось очередное судебное заседание по делу Елены Блиновской. Перед журналистами "королева марафонов" предстала в новом платье, которым, по сообщению корреспондента телеграм-канала SHOT, красовалась перед публикой и в стильных лоферах за почти 100 тысяч рублей. Отмечается, что Елена была в хорошем настроении: она смеялась и посылала близким воздушные поцелуи.

В ходе заседания адвокаты Блиновской заявили, что у нее не было умысла не платить налоги, ведь она шикарно жила и не стала бы рисковать своим бизнесом. Во всем якобы виноваты "люди", которым доверилась "королева марафонов". Всего у нее три обвинения, утверждает адвокат, срок давности по одному из них истек.

Сама Блиновская во время выступления не смогла сдержать слез, назвала себя патриотом страны и заявила, что в СИЗО находится якобы из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой отмечала Новый год.

Отметим, что срок ареста блогерши подошел к концу, однако суд продлил его на месяц. На сегодняшний день Блиновская погасила задолженности на 230 миллионов рублей. По словам ее адвоката, оставшийся долг перед налоговой уменьшился до 677 миллионов рублей. При этом в открытой базе долг Елены Блиновской до сих пор составляет 1,2 миллиарда рублей, отмечает телеграм-канал Dark Voice.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram