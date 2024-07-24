От ударов украинских БПЛА с начала года погибли более 100 россиян

Больше всего пострадавших и жертв в Белгородской области

В 2024 году от ударов украинских беспилотников по российской территории погибли 107 человек.

Пострадали от атак 623 человека. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Посол уточнил, что только в июле 2024 года 137 человек пострадали от украинских атак, погибли девять человек, в том числе двое детей.

Наибольшее число пострадавших и погибших мирных жителей за полгода - в Белгородской области. Следом идут ДНР и Курская область, передает РИА Новости.

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