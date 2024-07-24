Кулеба допускает возможность диалога с Москвой, но не сейчас

Итоги визита украинского министра иностранных дел в Пекин озвучивает не сам Дмитрий Кулеба, обычно разговорчивый перед камерами, а китайская сторона. На брифинге - исключительно сухие факты, среди которых главный - это неожиданное допущение Киевом переговоров с Москвой. Что Китай, разумеется, поддерживает.

"Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно в конечном итоге вернуться за стол переговоров, а разрешение всех споров должно быть достигнуто по политическим каналам", - заявил Мао Нин, заместитель директора по информации министерства иностранных дел Китая.

Диалог с Москвой при этом должен быть рациональным и практичным, отмечают в Китае. Согласились украинские гости и с тем, что ситуацию действительно можно решить исключительно за столом переговоров. Беседа Кулебы и его китайского коллеги Ван И шла долго - больше трёх часов. Пекин встречу оценил положительно. Украина, оказывается, на самом деле, придаёт большое значение достигнутому совместными усилиями Китая и Бразилии "консенсусу из шести пунктов".

Украинская сторона выпустила пресс-релиз. Из которого следует: Киев как обычно взял свои слова обратно. Кулеба действительно допускает возможность диалога с Москвой, но не сейчас - когда-то в абстрактном будущем. И мешает Киеву не собственное законодательство, которое фактически запрещает любые разговоры с российской стороной, а недостаточная, по мнению украинских политиков, готовность Москвы.

Двуличие главарей киевского режима прокомментировали в нашем МИДе. Мария Захарова выразила мнение, что подобной перекрученной риторикой Украина пытается продвинуть свою "тупиковую формулу мира". Вот только им этот самый мир совсем не нужен. По крайней мере, это явно следует из контекста беседы верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с журналистами британской Guardian. В заголовке интервью самоуверенное заявление генерала - "я знаю, как победить". Только не расскажу - военная тайна. На фронте, правда, дела идут туго: Россия трёхкратно превосходит Украину в военной технике. Но и это, по мнению Сырского, не главное:

"Потери "чувствительны" и это тема, которую Москва может использовать. Мы боремся не количеством, а качеством. У Киева есть план вернуть Крым. Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна, но мы сделаем всё возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года".

Для реализации наполеоновских планов нужно как можно больше оружия и боеприпасов. И вот новость совсем не про мир. Оружейный концерн Rheinmetall наконец получил от Киева заказ на строительство артиллерийского завода на Украине. Того самого, анонс которого был аж на февральском саммите в Мюнхене. Немцы поставили несколько условий: главное - полное техническое оснащение завода вплоть до ввода в эксплуатацию. Себе в карман оружейники ФРГ положат несколько сотен миллионов евро. Перевесить баланс сил, по мнению главнокомандующего армией, должны и многострадальные F-16, которые всё никак не долетят до фронта. Только сами украинцы интервью Сырского почему-то восприняли в штыки:

"У нас уже был пафосный положительный пузырь в 2023 году, и это не дало никаких результатов. Сейчас время правды. Ибо так, как двигаемся, будет крепость Покровск, а не кофе в Крыму. Надо смотреть на реальность широко открытыми, а не пьяными глазами".

Не верят в успех и украинские мужчины призывного возраста, которые массово пытаются всеми способами бежать за границу. Киеву такой расклад, очевидно, не нравится. Там всеми способами пытаются вернуть в страну всех уклонистов. С просьбами помочь уже обратились к Молдавии - депортировать пока будут тех украинцев, которым Кишинёв отказал в убежище, но по каким-то причинам они на родину не вернулись. А вот Польша не такая сговорчивая. В Варшаве неожиданно поставили ультиматум: пока Киев не покается за Волынскую резню и не возьмёт на себя ответственность за те кровавые события, не видать ему членства Евросоюза.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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