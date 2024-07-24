Десять детенышей носух появились на свет в парке в Ростовской области

Появилось видео с животными

Умилительные кадры из парка "Лога", который находится в Ростовской области. Его пресс-служба показала на своей странице в соцсети 10 детёнышей носухи - или коати.

В неволе эти небольшие южноамериканские животные размножаются довольно редко. Но в этот раз мамами стали сразу две самки - Венера и Плутония. Их дети появились на свет чуть больше месяца назад, успели подрасти и с удовольствием познают окружающий мир.

В рационе у них уже не только молоко, но и каши, овощи, фрукты и даже мясо. Большую часть времени маленькие носухи проводят, играя с мамами, киперами и друг с другом.

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