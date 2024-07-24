Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов

Донбассу и Новороссии помогает вся страна

Достойные условия жизни и работы для населения Донбасса и Новороссии должны создаваться уже сейчас. С такого заявления Владимир Путин начал совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.

В цифрах их интеграция выглядит так: отремонтировано больше трех тысяч километров дорог, построено 62 многоквартирных дома. Больше двух тысяч жилых объектов восстановлены, отреставрированы свыше 300 школ, больниц и стадионов.

Над многими объектами взяли шефство другие субъекты федерации. Владимир Путин отметил, что Донбассу и Новороссии помогает вся страна, в том числе волонтеры. И сейчас необходимо не сбавлять темпов развития и выдерживать сроки проектов и программ.

"И, разумеется, необходимо полностью интегрировать все задачи восстановления Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году. Если нужно, сделать для них упрощенный доступ к тем или иным инструментам поддержки", - заявил Путин.

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