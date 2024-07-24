Подозреваемый в подрыве авто с людьми в Москве сбежал из страны

Сообщается, что он находится в Турции

Сегодня, 24 июля, на севере столицы рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. Пострадали два человека. В правоохранительных органах уже сообщили, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

Появились новые данные. Так, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля сбежал из страны. По его словам, этот человек находится в Турции. Бортников рассказал, что российская сторона работает с турецкими коллегами по поводу поиска и дальнейшей экстрадиции этого человека, передают РИА Новости.

К слову, Турция начала активно выдавать лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на прошедшей в Бишкеке встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком. По словам российского генпрокурора, "между правоохранительными органами России и Турции налажены эффективные рабочие отношения".

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