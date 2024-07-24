ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемый в подрыве авто с людьми в Москве сбежал из страны

16:19
  • среда
  • 24 июля 2024

Сообщается, что он находится в Турции

Сегодня, 24 июля, на севере столицы рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. Пострадали два человека. В правоохранительных органах уже сообщили, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

Появились новые данные. Так, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля сбежал из страны. По его словам, этот человек находится в Турции. Бортников рассказал, что российская сторона работает с турецкими коллегами по поводу поиска и дальнейшей экстрадиции этого человека, передают РИА Новости.

К слову, Турция начала активно выдавать лиц, разыскиваемых российскими правоохранительными органами, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на прошедшей в Бишкеке встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики Мухсином Шентюрком. По словам российского генпрокурора, "между правоохранительными органами России и Турции налажены эффективные рабочие отношения".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники спецслужб работают у дома на Синявинской улице, во дворе которого взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser
Сотрудники спецслужб работают у дома на Синявинской улице, во дворе которого взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.