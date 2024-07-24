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Собянин: 1 млрд поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска диаметров

16:38
  • среда
  • 24 июля 2024

МЦД-2 с 2019 года перевез 460 млн пассажиров

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили один миллиард поездок. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. В частности,  МЦД-2 с 2019 года перевез 460 миллионов пассажиров. Мэр столицы назвал самые популярные станции МЦД.

"Самыми популярными станциями на МЦД-1 стали Одинцово, Славянский Бульвар и Савеловская, на МЦД-2 — Царицыно, Подольск и Нахабино, на МЦД-3 — Выхино, Зеленоград — Крюково и Электрозаводская, на МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уже в этом году на МЦД-3 появится новая станция "Митьково". У пассажиров появятся новые маршруты, можно будет сделать пересадку на БКЛ. Строительство объекта практически завершено.

3 июня в столице завершилось формирование еще одного городского вокзала Московских центральных диаметров. Для удобства пассажиров открыли крытую пешеходную галерею, которая напрямую соединила станцию МЦД-4 "Кутузовская" с одноименной платформой Филевской линии метро.

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