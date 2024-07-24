Раскрыта цель Яна Абрамова при разводе с Алсу

Шумиха вокруг пары не утихает

Новость о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова стала громом среди ясного неба, ведь эта пара в представлении публики считалась чуть ли не одной из самых гармоничных и счастливых. Однако после того, как стало известно о расставании артистки с мужем, появилась информация, будто брак Алсу и Яна Абрамова с самого начала был несчастливым. Якобы мужчина регулярно изменял певице, и у той просто в какой-то момент лопнуло терпение.

Якобы последней каплей оказался роман бизнесмена с моделью Анастасией Решетовой. Впрочем, сама исполнительница предпочитает не комментировать слухи. Молчит и Ян Абрамов. Меж тем уже 26 июля пройдет новое слушание по делу о разводе пары. Интересы бизнесмена будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Он раскрыл цель Яна Абрамова при разводе с Алсу в беседе со "Стархитом":

"Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете".

Напомним, Алсу родила Яну Абрамову дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля.

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