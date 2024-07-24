В списке нет Владимира Зеленского

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в разговоре со своим коллегой из КНР Ван И выразил готовность Украины вести переговоры с Россией. Самое интересное, что ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Политолог Юрий Дудкин назвал слова Кулебы "трепом" и объяснил их тем, что тому было "некомфортно" находиться рядом с Ван И.

"Если встанет вопрос о переговорах с Украиной, то их могут вести украинские военные и они же могут подписать документы о капитуляции и сдаче вооруженных формирований. Это не обязательно делать политикам и пустословам, таким, как Кулеба", - заявил Дудкин РИА Новостям.

Ранее эксперт утверждал, что почти 90% бюджетных нужд Украины финансирует Запад. Уровень внешнего долга запредельный, а кредиторы отказались его прощать или хотя бы перенести выплаты. У Украины осталось совсем мало времени, чтобы избежать дефолта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram