"Марионетка": кто дергает за веревочки Камалу Харрис

Говорят, у женщины нет сил сопротивляться

На днях действующий американский лидер Джо Байден заявил об отказе от президентской гонки. Говорят, его заставили не идти на второй срок после провальных теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом. Якобы на фоне харизматичного и уверенного в себе оппонента Байден выглядел жалко и потерянно: постоянно терял нить разговора, сбивался, делал паузы.

В итоге Демократическая партия нашла альтернативу в виде Камалы Харрис. Кстати, согласно недавно проведенному опросу среди американцев она на два пункта обошла Дональда Трампа: ее поддержали 44% респондентов, а его - 42% опрошенных.

Однако в эфире Fox News бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард крайне негативно высказалась о Камале Харрис в качестве потенциального лидера. По ее мнению, Камала будет втягивать страну в новые военные конфликты. Габбард убеждена, что в настоящее время внешнюю политику Америки определяют военные, которым выгодны затяжные войны.

"У Камалы Харрис нет сил противостоять военно-промышленному комплексу и спецслужбам. Поэтому она продолжит быть их марионеткой, как это делал Джо Байден", - заявила Габбард.

Она считает, что только сильный лидер, как Дональд Трамп, сможет противостоять давлению и действовать по-своему, не втягиваясь в ненужные боевые действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram