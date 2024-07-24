ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции поймали подозреваемого в подрыве авто с людьми в Москве

18:03
  • среда
  • 24 июля 2024

Мужчину задержали местные правоохранители

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины в Москве — Евгений Серебряков, сообщают турецкие СМИ. Он гражданин России. О задержании мужчины сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Сегодня в 10:30 в штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России... Человек прибыл в нашу страну самолетом Москва - Бодрум... Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, сегодня, 24 июля, рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. В правоохранительных органах уже сообщили, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка. Хозяин машины получил повреждение конечностей, у его жены - осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
Последствия взрыва автомобиля на севере Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.