В Турции поймали подозреваемого в подрыве авто с людьми в Москве

Мужчину задержали местные правоохранители

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины в Москве — Евгений Серебряков, сообщают турецкие СМИ. Он гражданин России. О задержании мужчины сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Сегодня в 10:30 в штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России... Человек прибыл в нашу страну самолетом Москва - Бодрум... Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, сегодня, 24 июля, рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. В правоохранительных органах уже сообщили, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка. Хозяин машины получил повреждение конечностей, у его жены - осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.

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