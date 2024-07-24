Путин: В новых регионах России отремонтировано более 3000 км автодорог

Президент призвал не сбавлять темпов развития новых регионов

500 отделений банков, 3 тысячи километров дорог, десятки многоквартирных домов. Всё это открыли и построили в новых регионах России за последнее время. Владимир Путин сегодня провел совещание по развитию этих субъектов федерации. И заявил - жители Донбасса и Новороссии уже сейчас должны иметь достойные условия и хорошие перспективы. Как пример - Мариуполе. Город меняется на глазах. Одна из новостроек на берегу Азовского моря. Это пятый в стране филиал Нахимовского училища. Туда уже набрали воспитанников из новых регионов. В сентябре они начнут постигать азы военно-морского дела.

Комплекс современных зданий расположился на нескольких гектарах в Мариуполе. В витражах отражается небо и Азовское море. Лучшего места для Нахимовского училища трудно представить. Уже набраны 240 курсантов из новых регионов России. К занятиям, которые, как и положено, начнутся 1 сентября, все готово.

"Мариуполь - морской город, поэтому естественно, что там появилось Нахимовское училище. Хочу отметить, что поручение мое на этот счет вышло 30 марта 2023 года. Сейчас июль. Значит, год и четыре месяца с небольшим и уже училище готово к тому, чтобы развернуть там полноценную работу", - сказал Путин.

И это лишь один из объектов, которые появились в городе после вхождения ДНР в состав России. Всего же в Донбассе и Новороссии за два с небольшим года построены десятки и восстановлены тысячи жилых домов, а также сотни школ, больниц. Всего - 19 тысяч объектов. Ранее президент поставил задачу - довести качество жизни в новых регионах до общероссийского к 2030 году. А сегодня напомнил: темпы работ снижать нельзя.

"Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более одного триллиона 260 миллиардов рублей. У нас солидные цифры запланированы до 2025 и 2030 года. В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 госкомпаний, а также 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами", - заявил Путин.

Фактически Донбасс и Новороссию поддерживает вся страна, миллионы людей, волонтерские и общественные организации, подчеркнул Владимир Путин. Андрей Маслов работал заместителем директора Омского драматического театра, а год назад переехал в Мелитополь. Сначала развивал парк "Россия - моя история", а теперь возглавил только что построенный молодежный центр "Маяк" в Бердянске, который в эти дни принимает первую смену.

В Херсонской области завершилась реконструкция, а, по сути, новое строительство участка автодороги Новотроицкое-Чаплинка. По меркам России, 71 километр - немного. Но современная трасса не только связала 17 населенных пунктов региона, но и решила стратегическую задачу.

"С завершением этого участка полностью сформирован сухопутный маршрут из южных регионов нашей страны, центральных регионов по северу Азовского моря до Крыма и обратно", - сообщил Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК "Автодор". В открытии дороги приняли участие и водители.

Всего за два года в новых регионах восстановили 3000 километров дорог. А в планах - в два раза больше, и они постоянно корректируются в сторону увеличения. И не только по дорогам.

"Когда мы говорим про 8000 километров дорог - это в течение пяти лет с горизонтом дальнейшего планирования до 30 года. Когда мы говорим про 30000 объектов – это, в основном, будут объекты, построенные и реконструированные в течение трех лет и с прогнозом до 30 года", - отметил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства.

Одним из первых объектов, который Марат Хуснулин посетил в Мариуполе после освобождения города, была больница интенсивного лечения. Рассказывает: украинские националисты больничный комплекс превратили в руины. Но врачи, несмотря ни на что, продолжали проводить операции в подвалах. Сегодня клиника возрождается. Завершено восстановление корпусов, поставлено самое современное оборудование.

"У вас большой коллектив - 858 человек. Очень бы хотелось, чтобы то, что сделано, пошло на пользу не только тем, кто там работает, а прежде всего, пошло на пользу людям, которым вы оказываете помощь", - сказал Путин.

Еще один объект здравоохранения - в Волгодонске Луганской народной республики. Врачи городского роддома не прекращали работать и под обстрелами украинских боевиков в 2014 году, а сегодня, когда оснащение клиники полностью обновлено, готовы принимать первых пациентов.

Владимир Путин обратил внимание, что нужно максимально задействовать собственные ресурсы каждого региона. В частности, вовлекать в хозяйственный оборот землю и имущество. А поступления от арендной платы направлять в региональные и местные бюджеты. Ну а если требуется поддержка, доступ к ней должен быть максимально упрощен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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