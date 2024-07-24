Мишустин посетил новосибирский Академгородок

Премьер рассказал о помощи молодым учёным

Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки посетил новосибирский Академгородок. Премьеру показали технопарк, где более 300 инновационных предприятий создают передовые разработки в области приборостроения, биомедицины, аэрокосмической отрасли.

На встрече со студентами Новосибирского государственного университета зашла речь о поддержке педагогов, которые преподают фундаментальные дисциплины. Для этого правительство запускает пилотный проект на полтора миллиарда рублей. В него войдут 50 инженерных школ.

Рассказал премьер и о помощи молодым учёным. Так, до конца года именные стипендии распространят ещё на 12 научно-образовательных направлений. Еще одна мера поддержки - строительство современных кампусов для проведения исследований и учёбы.

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