Они хранились в вечной мерзлоте

В Якутии нашли уникальные берестяные грамоты. 9 исторических документов эпохи Петра I больше трех столетий пролежали в вечной мерзлоте. В отличие от Новгородских грамот, дальневосточные не такие древние, зато и письменность там другая. Специалисты расшифровывают послания из прошлого и надеются найти на этих раскопках больше сенсационных артефактов старины.

В вечной мерзлоте в Якутске неожиданно обнаружили уникальные берестяные грамоты. О таких находках мечтает любой археолог. Студенту-историку из Кирова Виталию Татаринову невероятно повезло. Правда, среди других изделий из бересты грамоту он распознал не сразу.

Опытные археологи сразу поняли: перед ними - новый памятник русской письменности. И не один - а целых 9. В полевой лаборатории хрупкие находки бережно расправили, очистили и поместили под стекло - сушиться. Благодаря вечной мерзлоте они пережили три столетия - однако теперь для них губителен и свежий воздух, и солнечный свет, и влага. К тому же, текст не процарапан, как в новгородских берестяных грамотах, а нанесён пером.

"Грамота сама по себе вещь уникальная, а в данном случае еще и написана чернилами. Основная ее сложность - сохранить на ней письмена. Чернила убивает и ультрафиолет, и лишняя влага, если грамоту пересушить, она тоже испортится - начнет трескаться и ломаться", - пояснила Анна Яровая, старший лаборант полевой лаборатории.

Чернильные берестяные грамоты, хоть и редко, находили и раньше. Однако эти пока самые поздние. На одной из них указан год - 1715-й. В это время в центральной России уже в ходу была бумага. Однако в отдалённом Якутском остроге, основанном лишь в 17 веке, время текло иначе. При этом городское служилое население и здесь было грамотным.

"Существуют документы, где генерал-губернаторы - наместники царя - говорят о том, что не хватает бумаги, и продолжают писать на бересте чернилами", - рассказала Юлия Байкина, специалист по археологии ООО НПО "Северная археология".

Грамоты предстоит отреставрировать и полностью расшифровать - возможно, они раскроют новые исторические факты, а также черты местного диалекта того времени. Ведь перед нами скоропись, которая как раз передаёт особенности устной речи. Текст на обеих сторонах грамот - возможно, это страницы одного документа. Предположительно, фрагменты архива воеводской канцелярии.

"Пока предварительно ту грамоту, которую мы смогли прочитать - это отчет о сборе пушной казны - о соболиной казне. Часто повторяется слово "ясак" и "соболь" - в трех грамотах эти два слова повторяются неоднократно", - пояснил Иван Фролов, специалист-археолог ООО НПО "Северная археология".

Раскопки здесь начали, чтобы обнаружить остатки оборонительных сооружений первой Якутской крепости. Под слоями земли оказались две постройки 17 века - в одной из них и нашли уникальные берестяные грамоты. Если это действительно старинный архив, который считался сгоревшим, впереди еще много интереснейших открытий. Поэтому область раскопок решили увеличить. Для желающих здесь будут проводить экскурсии, а позже все экспонаты - их уже несколько сотен - поместят в местные музеи.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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