Подозреваемому в подрыве авто с людьми в Москве грозит до 20 лет тюрьмы

Мужчина въехал в Турцию в качестве туриста

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков подпадает под две статьи: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также убийстве двух и более лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает телеграм-канал SHOT.

Также выяснилось, что мужчине 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Серебряков увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. Интересно, что в соцсетях его имя написано на украинском языке.

Кстати, Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист. На момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.

Напомним, сегодня, 24 июля, рано утром на парковке дома в Молжаниновском районе взорвалась одна из иномарок. В правоохранительных органах рассказали, что под днищем автомобиля была заложена взрывчатка. Хозяин машины получил повреждение конечностей, у его жены - осколочные ранения. Сейчас оба находятся в больнице.

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