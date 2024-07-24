"Какая-то рожа...": Вайкуле высказалась о Пугачевой

Артистки не появляются в России

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева с семьей покинула Россию и обосновалась в Израиле. Правда, по некоторым данным, там она прожила недолго. После обострения палестино-израильского конфликта семейство отправилось на Кипр, где у Пугачевой и ее супруга иноагента Галкина есть элитная недвижимость.

Отъезд Примадонны из страны вызвал большой резонанс в обществе. Многие в штыки приняли решение артистки.Зато поддержала Аллу ее подруга Лайма Вайкуле, которая не появляется в России уже два года. Она крайне негативно относится к критике, которая обрушилась на Примадонну, причем не только со стороны обычных людей, но и коллег по шоу-бизнесу.

"Она всю жизнь создавала свою репутацию, себя, свою правду, которую люди признали и полюбили. И она честная, и вот она такая. И теперь какая-то рожа… Когда смотрю на них… Они просто такие Шариковы…" - приводит слова Вайкуле "Стархит".

Отметим, что сейчас Алла Пугачева с детьми находится в латвийской Юрмале, где обычно проводит лето, поскольку там жаркие месяцы ей переживать легче. Поселилась она недалеко от Вайкуле.

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