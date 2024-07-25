ПВО уничтожила за ночь 11 беспилотников ВСУ

Еще 18 БПЛА были сбиты минувшим вечером

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За ночь сбиты одиннадцать украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 4 дрона ВСУ над Курской областью, еще три ликвидировано над Белгородской областью. Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря сбито четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову.

Также в Минобороны сообщили о попытке атаки, предпринятой ВСУ ранее, вечером 24 июля. С 21.30 до 23.00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области.

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