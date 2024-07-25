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ПВО уничтожила за ночь 11 беспилотников ВСУ

08:13
  • четверг
  • 25 июля 2024

Еще 18 БПЛА были сбиты минувшим вечером

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За ночь сбиты одиннадцать украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Крым
ПВО сбили еще пять беспилотников над территорией России

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 4 дрона ВСУ над Курской областью, еще три ликвидировано над Белгородской областью. Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря сбито четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову.

Также в Минобороны сообщили о попытке атаки, предпринятой ВСУ ранее, вечером 24 июля. С 21.30 до 23.00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области.

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