В Роскомнадзоре рассказали про разблокировку Instagram*

Ответ оказался лаконичным
На фестивале новых медиа в "Сенеже" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос про разблокировку Instagram* в России.
"C одной стороны, мы должны использовать все возможности, ведь все наши СМИ выкорчевали из Европы. Я считаю, что нужно восстановить доступ к Instagram. Но мы живем в условиях войны... Поэтому когда потребность в этих ограничениях станет минимальной, можно будет разблокировать все соцсети", - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Меж тем Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки популярной социальной сети. Там рассказали, что в данный момент не рассматривается возможность снятия блокировки, передает РИА Новости.
*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РоссииВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram