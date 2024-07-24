В Роскомнадзоре рассказали про разблокировку Instagram*

Ответ оказался лаконичным

На фестивале новых медиа в "Сенеже" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос про разблокировку Instagram* в России.

"C одной стороны, мы должны использовать все возможности, ведь все наши СМИ выкорчевали из Европы. Я считаю, что нужно восстановить доступ к Instagram. Но мы живем в условиях войны... Поэтому когда потребность в этих ограничениях станет минимальной, можно будет разблокировать все соцсети", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Меж тем Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки популярной социальной сети. Там рассказали, что в данный момент не рассматривается возможность снятия блокировки, передает РИА Новости.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

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