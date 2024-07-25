Подарок соседям: шар с мусором из КНДР приземлился в президентской резиденции в Сеуле

Местные встревожились

Когда соседи не в ладах, жди любых сюрпризов из-за забора. Северная Корея отправила воздушным шаром подарок южным соседям — привычный уже мешок с мусором. Символичный такой гостинец. Не первый раз южан потчуют отбросами. Но этот случай попал в мировые новости. Мешок упал прямо в Сеуле на территории президентского комплекса. Местные встревожились.

Северную Корею, конечно, можно осудить. Нехорошо соседям через забор мусор бросать. Но Южная Корея, оплот азиатской демократии, по сути, филиал западного мира в регионе - соседей на севере уже давно достала. Установив громкоговорители вдоль границы и потчуя их бесконечными пропагандистскими программами.

Как заявили в Совете безопасности Южной Кореи, северокорейскому режиму может быть "трудно вынести принимаемые нами меры, но они принесут свет и надежду северокорейским военным и гражданам". Спасибо за свет, конечно. А чем вам тогда соседский мусор не угодил?

Тревогу сеет по ту сторону океана неугомонный Трамп. Которого застрелить не смогли. И теперь он чувствует себя едва ли не всесильным. Ещё будучи президентом, бойкий Дональд, как на улице говорят, наезжал на товарища Ким Чен Ына, называя его "коротышкой с ракетой", и мерился с ним ядерными кнопками, утверждая, что у него, Трампа, кнопка больше. Потом встречались, их переговоры, хотя и закончились ничем, но стали мировой сенсацией. И вот теперь рассказывает, что они с Кимом едва ли не закадычные друзья: "Я сказал ему просто: расслабься, остынь, у тебя уже достаточно ядерного оружия. Давай лучше сходим на бейсбол, посмотрим на игру "Янкиз"!

Не очень понятно, с чего бы Кима должен заинтересовать бейсбол. У него другие заботы. Отец нации всё о народе печётся и имидже родной страны.

В Южной Корее встревожены. Не столько мешками с мусором, сколько перспективами Трампа. Если поселится в Овальном кабинете, вдруг сделает Северную Корею снова великой? Если с Америкой не получилось. Но в Сеуле начали понимать, что в действительности всё не так как на самом деле.

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