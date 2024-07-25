Возьмут китайский план с дополнениями: политолог Марков объяснил, зачем Кулеба поехал в Пекин

Киев заявляет о готовности к переговорам с Москвой

Ещё один киевский политик заговорил о переговорах с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой китайского МИД Ван И заявил о стремлении к диалогу с Москвой и готовности искать пути к миру. Правда, какой именно мир хотят в Киеве, осталось неизвестным: Кулеба с журналистами общаться не стал, об итогах переговоров сообщил лишь МИД Китая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что число украинцев, трезво оценивающих события, растёт. И киевскому режиму приходится с этим считаться.

О странных инициативах украинских министров с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

— Что это за номера откалывают, других слов у меня нет, высокие украинские политики? Вот Кулеба направился в Пекин и своему коллеге китайскому министру иностранных дел заявляет, украинская страна готова вести переговоры с российской стороной. Вообще-то на Украине законодательно запрещено вести любые переговоры с Москвой, а потом Кулеба еще взял и такую оговорку допустил: а вот Москва совсем не готова. Что за бред? Китайские товарищи далеко не дурачки и не наивные люди, чтобы слушать всю эту дичь.

— Ну, во-первых, законы там не существуют. Я всех проинформирую о том, что на Украине у власти находится хунта незаконная, проводящая политику государственного терроризма. Поэтому закон для них — это вообще полная ерунда. Теперь этот Кулеба зачем поехал туда? Потому что совершенно очевидно, что западники сейчас отказались от требований к России по границам 1991 года. Теперь у них другой план. В базе своей они хотят взять китайский план, остановить действия по линии боевого соприкосновения и дальше они должны несколько вещей добавить туда. Первое — сохранение украинской государственной системы в нынешнем виде. То есть в виде хунты русофобской, террористической. Чтобы все законы, ограничивающие русский язык, сохранить. Второе их требование — гарантии безопасности Украины, которые они понимают, как вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Так что НАТО должно дать гарантии, что по тем границам, которые они сейчас занимают, там они дают гарантии. Пятая статья: если Россия начнет новое наступление, тогда НАТО вступает в войну. Это второе. Третье — это, говорят, сатисфакция. Имеется ввиду, что российская руководство скажет: извините, мы виноваты, мы начали вторжение, забирайте наши 300 миллиардов долларов и евро.

— Послушайте, да их и так забирают европейцы. Весь наш кошелек, который лежал там, они выпотрошат до последнего евроцента.

— Вы знаете, пока они отгрызают, а не забирают. А пока они не могут взять это полностью, они боятся, потому что вот уже Саудовская Аравия сказала им, что заберут все свои деньги из этой зоны евро. Потому что они все-таки опасаются, поэтому они хотят, чтобы российское правительство само дала им разрешение. Забирайте наши деньги. Вот такие требования. И четвертое у них — чтобы Россия сделала какую-то маленькую символическую территориальную уступку. Ну, например, отвело войска в Харьковской области и так далее. Вот такие у них требования. Они поехали туда с китайцами обговаривать, насколько китайцы готовы поддержать вот с этими добавлениями.

— Но ничего внятного в этом плане же нет. Абсолютно ничего внятного. А вдруг Россия на что-то согласится? Переговоры это всегда компромисс., но Путин не раз говорил: вот ситуация на земле, от нее и отталкиваемся при любых переговорах. Вот что здесь торговаться?

— Ну, потому что дополнительная ситуация на земле, это значит, что остановить по линии боевого соприкосновения, разрешение на 300 миллиардов, разрешение на вступление в НАТО, и чтобы Россия не ставила вопрос, как это было в Стамбульских соглашениях, о том, чтобы русский язык был вторым государственным, и все, абсолютно все законы репрессивные против русского языка и русской культуры принятые за 10 лет, были отменены.

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