Был странным, жил с котами: соседи рассказали о подозреваемом в подрыве авто с людьми в Москве

Мужчина вел тихий образ жизни

Сегодня, 24 июля, рано утром на одной из столичных парковок неожиданно взорвался автомобиль. В нем находились мужчина и женщина. К счастью, им удалось выжить. Сейчас они находятся в больнице. Уже известно, что под машиной было подложено взрывное устройство.

По камерам был обнаружен человек, который мог заложить бомбу. Выяснилось, что после установки устройства он купил билет и улетел в Турцию. Однако там его быстро задержали местные полицейские. Скоро мужчину по имени Евгений Серебряков должны экстрадировать обратно в Россию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сейчас же журналисты выяснили детали жизни подозреваемого в подрыве автомобиля с людьми в Москве. Сообщается, что мужчина жил в столице вместе с котами. Он снимал квартиру в Пресненском районе. Как рассказали телеграм-каналу SHOT соседи, мужчина был тихий, интеллигентный и ни в каких скандалах до этого замечен не был. Кошек несколько дней назад он отдал. Интересно, что некоторые соседи назвали его странным и рассказали, что не так давно к нему приезжала мама.

Сообщается, что сегодня в квартире Серебрякова уже прошли обыски, дверь в нее вскрыли специальным инструментом, затем — опечатали.

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