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Украинский беспилотник атаковал комбайны во время сбора урожая

20:56
  • среда
  • 24 июля 2024

Пострадали люди

Об очередной атаке ВСУ в Курской области сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны", - сообщил он.

По его данным, в результате атаки оказались ранены трое земледельцев. Их увезли в Глушковскую районную больницу. Также пострадала и уборочная техника.

Ранее промышленное предприятие в Судже Курской области стало целью атаки украинских беспилотников. Оказались повреждены технологические помещения и оборудование. Никто из работников предприятия не пострадал.

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