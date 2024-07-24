ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный корреспондент о запрете смартфонов и других девайсов в зоне СВО: "Мы вернемся в прошлый век"

21:26
  • среда
  • 24 июля 2024

Александр Коц прокомментировал решение ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому командиры смогут отправлять на гауптвахту солдат без решения суда за "дисциплинарные проступки" — использование телефонов, общение со СМИ и сообщение своего местоположения, передает ТАСС. Однако военный корреспондент Александр Коц считает такой закон нежизнеспособным и даже губительным.

Дело в том, что смартфоны, планшеты и другие устройства необходимы в работе операторов дронов, артиллеристов и представителей других военных специальностей. "Если сейчас все это убрать, мы вернемся в прошлый век и снова начнем читать с бумаги координаты для артиллеристов", - высказал мнение Коц в беседе с НСН.

Кроме того, считает военный корреспондент, новый закон может стать новым рычагом давления командиров на подчиненных. А еще, по его мнению, запрет на использование смартфонов и прочих девайсов не повлияет на разведывательные возможности противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащий разговаривает по полевому телефону
Военнослужащий разговаривает по полевому телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.