Военный корреспондент о запрете смартфонов и других девайсов в зоне СВО: "Мы вернемся в прошлый век"

Александр Коц прокомментировал решение ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому командиры смогут отправлять на гауптвахту солдат без решения суда за "дисциплинарные проступки" — использование телефонов, общение со СМИ и сообщение своего местоположения, передает ТАСС. Однако военный корреспондент Александр Коц считает такой закон нежизнеспособным и даже губительным.

Дело в том, что смартфоны, планшеты и другие устройства необходимы в работе операторов дронов, артиллеристов и представителей других военных специальностей. "Если сейчас все это убрать, мы вернемся в прошлый век и снова начнем читать с бумаги координаты для артиллеристов", - высказал мнение Коц в беседе с НСН.

Кроме того, считает военный корреспондент, новый закон может стать новым рычагом давления командиров на подчиненных. А еще, по его мнению, запрет на использование смартфонов и прочих девайсов не повлияет на разведывательные возможности противника.

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