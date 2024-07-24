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В США полиция применила перцовый газ против участников протестов у Капитолия

22:25
  • среда
  • 24 июля 2024

Сотни людей собрались на акцию

В США полиция применила перцовый газ против участников демонстрации, которая проходит недалеко от Капитолия. Сотни людей собрались на акцию, чтобы выразить протест из-за приезда в страну премьер-министра Израиля и действий еврейского государства в секторе Газа.

Перед выступлением Биньямина Нетаньяху в Конгрессе правоохранители пытались оттеснить толпу протестующих, но часть демонстрантов отказалась подчиниться требованиям полиции.

Без особого восторга принимают израильского лидера и конгрессмены. Многие демократы и вовсе приняли решение бойкотировать его речь. Помимо выступления перед законодателями, у Нетаньяху запланированы встречи с Джо Байденом и Камалой Харрис. Планирует побеседовать он и с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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