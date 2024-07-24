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На Ближнем Востоке может появиться аналог НАТО

22:15
  • среда
  • 24 июля 2024

Предложение выдвинул Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к американскому Конгрессу. Он предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против "иранской угрозы". Более того, Нетаньяху пообещал, что Израиль вместе с Америкой одержат победу в "столкновении с террористической осью Ирана" на Ближнем Востоке.

"Могу заверить вас в одном, мы победим... Когда США и Израиль вместе, мы побеждаем, а они проигрывают. США и Израиль должны держаться вместе", - цитирует Нетаньяху ТАСС.

Отметим, что в Вашингтоне против выступления премьер-министра Израиля прошла массовая демонстрация. Организаторы - группа пропалестинских и правозащитных организаций. Участники акции протеста скандировали лозунг "Свободу Палестине", держали палестинские флаги и плакаты.

Меж тем на выступлении Биньямина Нетаньяху планировал побывать миллиардер Илон Маск, сообщает РИА Новости.

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