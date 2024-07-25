Президент пожелал им успехов, всего самого доброго их родным и близким

Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

По его словам, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет.

Также президент отметил, что в условиях специальной военной операции, органы следствия решают крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобождённых территориях.

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