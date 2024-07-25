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Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации

04:31
  • четверг
  • 25 июля 2024

Он заявил, что оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету "новому поколению"

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В четверг, 25 июля, вышло обращение из овального кабинета.
Он оставил президентскую гонку, чтобы передать эстафету "новому поколению";

Байден намерен продолжить "сплачивать коалицию", чтобы "противостоять России". Помимо этого, Байден заявил, что заслуживал второго президентского срока, но поступился "личными амбициями" ради блага демократии в США. Оставшиеся шесть месяцев на президентском посту он пообещал сфокусироваться на проблемах экономики США и защите прав граждан. Также Байден призвал поддержать на ноябрьских выборах Камалу Харрис. Он назвал её опытным, жестким и способным политиком.

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