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В Минобороны подтвердили гибель экипажа Ми-28 в Калужской области

08:36
  • четверг
  • 25 июля 2024

Вертолет разбился при выполнении планового полета

Экипаж вертолета Ми-28, потерпевшего крушение в Калужской области, погиб. Это подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, предварительная причина катастрофы – техническая неисправность.

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Об аварии ударного вертолета Ми-28 сообщил ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что машина упала в Жиздринском районе. На месте работают спасатели и оперативная группа, обстоятельства авиапроисшествия выясняются.

В Минобороны России заявили, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Эксперты отмечают, что, в отличие от Ка-52 "Аллигатор", Ми-28 не оборудован системой катапультирования экипажа.

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