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Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка

08:09
  • четверг
  • 25 июля 2024

В экс-депутата стреляли во Львове, от ранения в голову он скончалась

Неонацистская группировка National-Socialism/White Power (организация, признанная террористической и запрещенная в России) заявила о своей ответственности за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.

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Украинские СМИ опубликовал видеозапись с места убийства политика во Львове, которое, вероятно, снимали неонацисты. Журналисты рассказали, что члены группировки обвинили Фарион в разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества, сообщает РИА Новости.

Согласно ориентировке, распространенной Министерством внутренних дел Украины, предполагаемому убийце Фарион около 20 лет, его рост составляет примерно 170-180 сантиметров, телосложение худощавое. В момент нападения на экс-депутата он был одет в красную футболку, на голове была черная панама, а лицо скрывали темные очки.

В качестве основных версий преступления правоохранительными органами рассматривались личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион. Ее называли главной русофобкой Украины, она призывала "утилизировать" говорящих на русском языке украинцев.

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Ирина Фарион
Ирина Фарион
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