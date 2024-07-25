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Байден объяснил, почему поступился президентскими амбициями

08:37
  • четверг
  • 25 июля 2024

Политик отказался от борьбы за переизбрание

Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к американской нации. Политик заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, однако решил поступиться собственными амбициями во благо демократии.
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Как отметил глава государства, он ощутил, что "необходимо объединить свою партию в этот критически важный момент", тем более что "ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции".

Байден, по его словам, осознал, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Он призвал голосовать на предстоящих выборах президента США за 59-летнюю Камалу Харрис, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя последние события в предвыборной гонке в Соединенных Штатах, написал, что "Байден всё" и пожелал ему здоровья, подчеркнув, что Россия достигнет целей своей специальной военной операции.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты США на ноябрьских выборах.

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