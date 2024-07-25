Там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном

Подполье сообщило об ударе по складу с ракетами большой дальности в Киевской области.

Прилет произошел в 4:45 в город Белая Церковь. Есть информация, что на складе могли также храниться боеприпасы с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Подробностей пока нет <…> прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации", - цитирует его РИА Новости.

Накануне ВС России уничтожили украинский батальон с бронетехникой на заводе в Лозовой (Харьковская область). Как сообщили подпольщикам местные медики, погибли не менее пятидесяти боевиков ВСУ.

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