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Российские военные ударили по складам с ракетами в Киевской области

08:21
  • четверг
  • 25 июля 2024

Там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном

Подполье сообщило об ударе по складу с ракетами большой дальности в Киевской области.

Прилет произошел в 4:45 в город Белая Церковь. Есть информация, что на складе могли также храниться боеприпасы с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Подробностей пока нет <…> прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации", - цитирует его РИА Новости.

Накануне ВС России уничтожили украинский батальон с бронетехникой на заводе в Лозовой (Харьковская область). Как сообщили подпольщикам местные медики, погибли не менее пятидесяти боевиков ВСУ.

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