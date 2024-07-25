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В больнице после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок

08:42
  • четверг
  • 25 июля 2024

Его состояние средней тяжести

В больнице Москвы находится один ребенок, пострадавший после атаки ВСУ в Севастополе 23 июня.
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Ребенок лежит в НИИ детской хирургии и травматологии, врачи отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Его состояние средней тяжести, и совсем скоро его также удастся выписать", - отметила она.

Остальные 13 пациентов, лечившихся в столичных больницах, уже выписаны.

Всего после атаки в больницы Москвы поступили 14 человек, в том числе шесть детей. Все они находились в реанимации и в отделении интенсивной терапии.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая отклонилась от траектории полета и сдетонировала над городским пляжем. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

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