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Впечатляющие кадры извержения вулкана Безымянный на Камчатке

08:20
  • четверг
  • 25 июля 2024

Он выбросил пепел на высоту 12 км

На Камчатке ввели "красный" код авиационной опасности из-за извержения вулкана Безымянный, он выбросил пепел на высоту 12 км, а со склонов Огненной горы сошел мощный пирокластический  поток. 

По словам учёных, извержение не несёт угрозы ближайшим населённым пунктам, но опасно для туристов. На ближайшие дни в окрестностях закрыты все маршруты. Шлейф дыма и мельчайших частиц от вулкана протянулся почти на тысячу километров - в сторону Берингова моря. Пеплом накрыло Кроноцкий заповедник.

Безымянный один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки. Высота вулкана - 2882 метра.
 

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Извержение вулкана на Камчатке
Извержение вулкана на Камчатке
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