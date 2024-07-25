Впечатляющие кадры извержения вулкана Безымянный на Камчатке

Он выбросил пепел на высоту 12 км

На Камчатке ввели "красный" код авиационной опасности из-за извержения вулкана Безымянный, он выбросил пепел на высоту 12 км, а со склонов Огненной горы сошел мощный пирокластический поток.

По словам учёных, извержение не несёт угрозы ближайшим населённым пунктам, но опасно для туристов. На ближайшие дни в окрестностях закрыты все маршруты. Шлейф дыма и мельчайших частиц от вулкана протянулся почти на тысячу километров - в сторону Берингова моря. Пеплом накрыло Кроноцкий заповедник.

Безымянный один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки. Высота вулкана - 2882 метра.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram